Цушко утверждает, что внутренние войска сиднем сидят в казармах

Министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО заявляет, что продолжает управлять внутренними войсками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЦУШКО заявил сегодня во время внеочередного заседания правительства.

«Я после выхода этого указа отправил телеграммы на места, всем подразделениям внутренних войск о том, чтобы они не выполняли никаких незаконных указаний, указов», - сказал В.ЦУШКО.

По его словам, внутренние войска - «это пацаны 18-19 лет, это чьи-то дети, которых послали, чтобы они отслужили и выполнили свои обязанности по Конституции перед народом Украины».

В.ЦУШКО подчеркнул, что предпринимает все возможное, чтобы служащих внутренних войск не ставить в условия риска.

«Я вообще не давал никаких указаний выводить внутренние войска из казарм. До сегодняшнего дня ни один солдат не выходил», - добавил он.

Министр также сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с командующим внутренними войсками Александром КИХТЕНКО. «Он заверил меня, что внутренние войска будут действовать только в рамках закона. Командующий понимает свою ответственность, и это будет так», - подчеркнул В.ЦУШКО.

Министр также сообщил, что сейчас готовится приказ по Министерству внутренних дел, что все подразделения должны выполнять только распоряжения министра внутренних дел.

В.ЦУШКО также подчеркнул, что ситуация в МВД контролируемая. «Мы не выйдем за рамки закона», - заверил он премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 мая, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом вывел внутренние войска из подчинения Министерства внутренних дел и подчинил их главе государству.

Министерство внутренних дел Украины распространило заявление, в котором обратилось к Президенту Украины с просьбой отменить этот указ.