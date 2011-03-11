Во вторник, 15 марта, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Корпоративные конфликты в Украине».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

Насколько распространены в Украине корпоративные конфликты? Как изменилась ситуация за последний год?

Примеры громких корпоративных конфликтов (рейдерских атак) в Украине.

Пути предотвращения и борьбы с рейдерскими атаками в Украине:

- решение конфликтов через украинский суд. Анализ действенности украинского законодательства в сфере корпоративных отношений;

- роль представителей государственных органов исполнительной власти в разрешении корпоративных конфликтов;

- использование СМИ для разрешения корпоративных конфликтов.

Влияние корпоративных конфликтов, в частности рейдерства, на инвестиционный климат в Украине.

Участники круглого стола:

Алексей УРИН – советник, руководитель группы экономической политики Посольства российской Федерации в Украине

Сергей ВЛАСЕНКО – народный депутат, член Комитета ВР Украины по вопросам правосудия

Сергей КОЗЬЯКОВ – адвокат, доцент Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко

Александр СКЛЯРЕНКО – советник судебного департамента ЮФ «Magisters»

Игорь ГРАФСКИЙ – глава представительства ОАО «Татнефть» в Украине

Павел КАДАЦКИЙ – генеральный директор Группы компаний «ТЕКТ»

Андрей СЕМИДИДЬКО – директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины

Вадим ДЕНИСЕНКО – главный редактор еженедельника «Комментарии»

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62; (098) 343-62-11.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3-й этаж).