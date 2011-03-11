Круглый стол «Корпоративные конфликты в Украине»
Во вторник, 15 марта, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Корпоративные конфликты в Украине».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
Насколько распространены в Украине корпоративные конфликты? Как изменилась ситуация за последний год?
Примеры громких корпоративных конфликтов (рейдерских атак) в Украине.
Пути предотвращения и борьбы с рейдерскими атаками в Украине:
- решение конфликтов через украинский суд. Анализ действенности украинского законодательства в сфере корпоративных отношений;
- роль представителей государственных органов исполнительной власти в разрешении корпоративных конфликтов;
- использование СМИ для разрешения корпоративных конфликтов.
Влияние корпоративных конфликтов, в частности рейдерства, на инвестиционный климат в Украине.
Участники круглого стола:
Алексей УРИН – советник, руководитель группы экономической политики Посольства российской Федерации в Украине
Сергей ВЛАСЕНКО – народный депутат, член Комитета ВР Украины по вопросам правосудия
Сергей КОЗЬЯКОВ – адвокат, доцент Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко
Александр СКЛЯРЕНКО – советник судебного департамента ЮФ «Magisters»
Игорь ГРАФСКИЙ – глава представительства ОАО «Татнефть» в Украине
Павел КАДАЦКИЙ – генеральный директор Группы компаний «ТЕКТ»
Андрей СЕМИДИДЬКО – директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины
Вадим ДЕНИСЕНКО – главный редактор еженедельника «Комментарии»
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62; (098) 343-62-11.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3-й этаж).