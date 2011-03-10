В НИИ украиноведения считают указ Януковича уничтожением института

В Национальном научно-исследовательском институте украиноведения (ННИИУ) считают реорганизацию учреждения его "фактическим уничтожением".

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте учреждения.

"Во исполнение решения Ученого совета ННИИУ № 1 от 11.01.11 года директор ННДИУ Петр КОНОНЕНКО обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой вмешаться в процесс так называемой реорганизации и не допустить в год 20-летия независимости Украины фактического уничтожения Национального научно-исследовательского института украиноведения как одного из ведущих научных учреждений", - сказано в сообщении.

В ННИИУ напоминают, что инициатива реорганизации учреждения в Национальный научно-исследовательский институт украиноведения и всемирной истории принадлежит Министерству образования и науки, молодежи и спорта.

"Это решение (распоряжение Кабмина о реорганизации ННИИУ от 5 января 2011 - УНИАН) принято не только без учета позиции, а даже без ведома коллектива ННДИУ и с нарушением процедуры согласования. К этому времени Институт не получил никаких официальных документов из Министерства образования и науки, молодежи и спорта ", - отмечают в Институте.

Ученый совет учреждения обсудил ситуацию по реорганизации ННИИУ. "Было констатировано, что, принимая во внимание значительное различие в предмете и методологии научных исследований по украиноведению и всемирной истории, можно утверждать о намерениях изменить направление деятельности научно-исследовательского учреждения. Фактически речь идет о попытке свернуть под видом реорганизации деятельность Национального научно-исследовательского института украиноведения и создать вместо него новое научное учреждение с доминированием исторического профиля. Кроме того, обретение им статуса национального происходит в обход процедуры, предусмотренной действующим законодательством Украины", - утверждают в ННИИУ.

В сообщении также сказано, что "ряд отечественных и зарубежных центров украиноведения, научная общественность уже дали соответствующую оценку реорганизации".

Как сообщал УНИАН, сегодня В. ЯНУКОВИЧ подписал указ, которым разрешил реорганизацию Национального научно-исследовательского института украиноведения путем превращения его в Национальный научно-исследовательский институт украиноведения и всемирной истории.