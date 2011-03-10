Журналистов одесского телеканала проверили на детекторе лжи

Сотрудников телеканала АТВ подвергли проверке на детекторе лжи в связи с обнародованием информации о проведенном совещании, на котором журналистам были даны указания об изменении акцентов в редакционной политике.

В интервью УНИАН гендиректор канала АТВ Александр ФИЛИППОВ подтвердил, что сообщения СМИ о проверке сотрудников на детекторе лжи соответствуют действительности, но «процедура была проведена на добровольной основе».

А.ФИЛИППОВ также дал утвердительный ответ на вопрос о том, подавались ли журналистами телеканала письменные заявления о желании пройти проверку на детекторе лжи. Хотя не сказал, имеется ли соответствующий пункт о проведении таких исследований в заключаемых трудовых договорах сотрудников с администрацией телекомпании АТВ.

По мнению гендиректора АТВ, «у нас достаточно желающих вынести информацию за пределы канала. Журналисты, собственно, для этого и работают, чтобы доносить информацию до людей, а не хранить что-либо в секрете… Человек вправе от этого отказаться, но это уже – насколько человек видит себя журналистом. Потому что журналист, который не хочет проходить такую проверку и планирует лгать людям, выглядит, наверное, немного странно. С другой стороны, журналист, который прошел проверку и знает, что он чист в своих намерениях, помыслах, и знает, что ему нечего скрывать, всячески достоин уважения и доверия».

Между тем, проверка сотрудников АТВ на детекторе лжи была проведена, по сообщению некоторых СМИ, «в связи с публикацией… о закрытом совещании, которое провел Игорь МАРКОВ. На этом совещании было решено изменить информационную политику канала в связи с падением рейтинга и разыграть схему «хороший царь - плохие бояре». Именно это и происходит в информационной политике канала в последние дни. Впервые появились критические новости о работе ЖКХ, о проблемах со стоянками, однако показываются и благостные сюжеты о мэре города (Алексее КОСТУСЕВЕ – УНИАН). Например, о том, как чиновник сходил на «Привоз», встретился с его работниками и отведал квашеной капусты». Таким образом, проверка на детекторе лжи проводилась с целью выяснить источник утечки информации, отмечают СМИ.

В обнародованном 1 марта обращении, озаглавленном «АТВ: теория обмана», коллектив интернет-издания «Думская.net», дружественного к телеканалу АТВ и близкого к заместителю председателя Одесского облсовета Алексею ГОНЧАРЕНКО, в частности, заявил в адрес руководства телекомпании: «Мы вас хоть и уважаем, но обманывать одесситов нехорошо. Да и от усердного облизывания вами представителей новой власти у зрителей тоже остается неприятный осадок...».

Как сообщалось, русскоязычный одесский телеканал АТВ появился в 2006 году, транслируя в эфире, в основном, советские фильмы. Затем создавались передачи, в которых подвергались резкой критике политика городской и центральной властей Украины. В 2007 году Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение о лишении канала АТВ лицензии на телевещание и исключил телеканал из списка телеканалов, обязательных к транслированию кабельными операторами города Одессы, обвинив АТВ «в нарушении условий лицензии и в разжигании межнациональной розни и призывах к свержению конституционного строя». Однако впоследствии судом отменены запретительные решения Нацсовета по телеканалу АТВ.