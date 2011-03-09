Литвин уже сдает назад и хочет дискутировать о «Раде-3»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает провести дискуссию вокруг введения в действие на следующей пленарной неделе новой системы для голосования в сессионном зале парламента.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов в рамках официального визита в Республику Хорватия, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

В.ЛИТВИН отметил, что депутаты должны голосовать лично, как того требует Конституция Украины. Он подчеркнул, что если бы это решение зависело исключительно от него, оно было бы принято уже завтра. По его словам, «чтобы не создавать дополнительное напряжение, вопрос введения этой системы изучают юристы в правовом контексте и специалисты - в техническом».

В.ЛИТВИН заявил, что в случае необходимости соответствующий проект постановления Верховной Рады Украины будет внесен за его подписью безотлагательно.

Он предложил вернуться на следующей пленарной неделе к дискуссии относительно введения этой системы, чтобы выйти на решение, чтобы депутаты голосовали лично.

«Это необходимо сделать независимо от того, сколько членов фракции за кем стоит, это не индульгенция, чтобы не выполнять Конституцию. В этом вопросе нужно поставить точку», - считает руководитель парламента.

Как сообщал УНИАН, 2 марта В.ЛИТВИН во время пленарного заседания заявил, что подпишет распоряжение для введения в действие модернизированной системы голосования «Рада-3», которая будет обеспечивать личное голосование каждого народного депутата. По словам В.ЛИТВИНА, сейчас ведется работа по подготовке новой системы для голосования, будет подписан документ о принятии этой системы в эксплуатацию, будет проведено тестирование. «И со следующей недели я подпишу распоряжение о введении этой системы, нравится это кому-то или нет», - сказал он.

В тот же день представитель Партии регионов, председатель Регламентного комитета ВР Владимир МАКЕЕНКО заявил, что модернизированная система для голосования «Рада» не будет введена в действие. «Я думаю, что ничего не изменится, потому что та ситуация, которая есть в Верховной Раде, она выгодна всем», - сказал он.

В.МАКЕЕНКО отметил, что распоряжение председателя ВР «распространяется исключительно на секретариат».