Скандальный роман Шкляра появится в школьных библиотеках?
НУ хочет выкупить часть тиража
Председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО называет гражданским поступком позицию писателя Василия ШКЛЯРА, который отказался получать Национальную премию Украины им. Тараса Шевченко, пока Министерство образования и науки, молодежи и спорта возглавляет Дмитрий ТАБАЧНИК.
Об этом сообщает пресс-служба партии «Наша Украина».
«Позиция писателя Василия ШКЛЯРА, который выразил общий украинский протест против министра-украинофоба ТАБАЧНИКА, – это гражданский поступок, вызывающий мое уважение и поддержку», - заявил председатель политсовета «Нашей Украины».
Он поблагодарил В.ШКЛЯРА за такую позицию, назвав это публичным бойкотом Д.ТАБАЧНИКА и «других украинофобов, которые на государственных должностях, за средства украинских граждан, ведут политику, наносящую вред национальному единству и независимости Украины: вытесняют украинский язык из образования, теле- и радиоэфира, закрывают украиноязычные школы, фальсифицируют историю, противопоставляя украинцев друг другу».
По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, поступок В.ШКЛЯРА – это еще одно предупреждение Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ о том, что за все антиукраинские действия его команды наступит ответственность, а граждане видят и понимают все значительно лучше, нежели себе представляют власть предержащие.
По его убеждению, хотя В.ШКЛЯРА и его роман «Чорний ворон», вопреки решению Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, не назван в президентском указе, для многих украинцев именно он является заслуженным лауреатом Шевченковской премии.
В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что «Наша Украина» выкупит часть тиража романа «Чорний ворон» и бесплатно передаст его в школьные библиотеки.
«Это произведение с интересом будут читать молодые украинцы и будут узнавать из него о правдивой истории и борьбе украинских повстанцев в 1920-х годах против оккупационной коммунистической власти», - подчеркнул «нашеукраинец».
Как сообщал УНИАН, Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко присудил Шевченковскую премию по литературе писателю В.ШКЛЯРУ за роман «Залишинець. Чорний Ворон». Такое решение было принято в результате тайного голосования при поддержке 17 представителей комитета.
4 марта В.ШКЛЯР заявил, что не может принять Шевченковскую премию, пока должность министра образования и науки, молодежи и спорта занимает Д.ТАБАЧНИК.
В тот же день Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ подписал указ о присуждении шестерым деятелям культуры Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в размере 250 тыс. грн. каждая, среди которых В.ШКЛЯР не был указан.