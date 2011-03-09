Скандальный роман Шкляра появится в школьных библиотеках?

Председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО называет гражданским поступком позицию писателя Василия ШКЛЯРА, который отказался получать Национальную премию Украины им. Тараса Шевченко, пока Министерство образования и науки, молодежи и спорта возглавляет Дмитрий ТАБАЧНИК.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Наша Украина».

«Позиция писателя Василия ШКЛЯРА, который выразил общий украинский протест против министра-украинофоба ТАБАЧНИКА, – это гражданский поступок, вызывающий мое уважение и поддержку», - заявил председатель политсовета «Нашей Украины».

Он поблагодарил В.ШКЛЯРА за такую позицию, назвав это публичным бойкотом Д.ТАБАЧНИКА и «других украинофобов, которые на государственных должностях, за средства украинских граждан, ведут политику, наносящую вред национальному единству и независимости Украины: вытесняют украинский язык из образования, теле- и радиоэфира, закрывают украиноязычные школы, фальсифицируют историю, противопоставляя украинцев друг другу».

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, поступок В.ШКЛЯРА – это еще одно предупреждение Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ о том, что за все антиукраинские действия его команды наступит ответственность, а граждане видят и понимают все значительно лучше, нежели себе представляют власть предержащие.

По его убеждению, хотя В.ШКЛЯРА и его роман «Чорний ворон», вопреки решению Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, не назван в президентском указе, для многих украинцев именно он является заслуженным лауреатом Шевченковской премии.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что «Наша Украина» выкупит часть тиража романа «Чорний ворон» и бесплатно передаст его в школьные библиотеки.

«Это произведение с интересом будут читать молодые украинцы и будут узнавать из него о правдивой истории и борьбе украинских повстанцев в 1920-х годах против оккупационной коммунистической власти», - подчеркнул «нашеукраинец».

Как сообщал УНИАН, Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко присудил Шевченковскую премию по литературе писателю В.ШКЛЯРУ за роман «Залишинець. Чорний Ворон». Такое решение было принято в результате тайного голосования при поддержке 17 представителей комитета.

4 марта В.ШКЛЯР заявил, что не может принять Шевченковскую премию, пока должность министра образования и науки, молодежи и спорта занимает Д.ТАБАЧНИК.

В тот же день Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ подписал указ о присуждении шестерым деятелям культуры Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в размере 250 тыс. грн. каждая, среди которых В.ШКЛЯР не был указан.