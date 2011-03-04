Фюле заявляет, что ЕС готов изменить отношение к восточным соседям

Европейский Союз планирует изменить подходы к реализации Европейской политики соседства в целом и «Восточного партнерства» в частности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Еврокомиссии, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ на Форуме глобальной безопасности в Братиславе 3 марта.

«Некоторые из наших партнеров хотят проводить болезненные экономические и политические реформы. Они просят нас о большей поддержке, включая финансовую, а также поддержке в чувствительных сферах, таких как мобильность или торговля. Нам не следовало бы избегать этих просьб – в обмен на продолжение реформ, которые сделают их более демократическими и стабильными странами с возрастающей привлекательностью экономики», - сказал еврокомиссар.

«Этот подход, описываемый как «больше за большее», подразумевает развитие рамочного подхода с четкими ориентирами, в которых наши ожидания как партнеров относительно реформ выражены более четко, как и «вознаграждения», которые наши партнеры получат в случае соответствия этим ожиданиям», - добавил Ш.ФЮЛЕ.

Он отметил, что этот подход должен касаться таких сфер как управление, права человека, демократия, сотрудничество в вопросах безопасности, способность партнеров справляться с конкурентным давлением.

«Кто не прогрессирует в достижении этих ориентиров, не должен ожидать большего в ответ со стороны ЕС. Те, кто двигается назад, также должны ожидать реакции с нашей стороны», - подчеркнул комиссар.

Ш.ФЮЛЕ отметил, что накануне саммита «Восточного партнерства», который состоится осенью этого года, Евросоюз думает над расширением предложений о сотрудничестве.

По его словам, Европейский Союз, в частности, может предложить восточным партнерам расширить мобильность, открыть доступ к программам ЕС, углубить сотрудничество в энергетике и транспорте, способствовать усилению гражданского общества.

«В конечном итоге успех «Восточного партнерства будет зависеть от готовности стран-партнеров проводить широкие системные реформы. Это означает обязательства не только по экономическим и секторальным реформам, но также и в сфере общих ценностей, которые поддерживают «Восточное партнерство»: уважение фундаментальных прав, демократических ценностей и верховенства права», - подчеркнул Ш.ФЮЛЕ.

Как сообщал УНИАН, «Восточное партнерство» - инициатива ЕС, начатая в мае 2009 года и направленная на усиление сотрудничества с восточными соседями Евросоюза. В программу «Восточное партнерство» изначально были включены 6 стран-соседей ЕС: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина, однако после последних президентских выборов в Беларуси 19 декабря 2010 года и последовавшего разгона мирной акции протеста в Минске участие Беларуси в «Восточном партнерстве» фактически приостановлено.