Литвин прочит закону о борьбе с коррупцией третье чтение

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН убежден, что президентский законопроект «О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине» будет принят, но не исключает, что он может быть вынесен на третье чтение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, отвечая на вопрос, примет ли завтра парламент соответствующий законопроект.

«Я однозначно утверждаю, что этот закон будет принят», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

«Даже если у кого-то не будет желания его голосовать, то, учитывая общественные настроения, за него будут голосовать», - сказал он.

В то же время спикер отметил, что «нам нужна не очередная отметка, что мы приняли этот очень нужный закон, а нужен прозрачный, а главное - действующий закон».

В.ЛИТВИН сообщил, что поступило ко второму чтению 432 поправки народных депутатов, но не все из них учтены. Он отметил, что среди этих поправок есть много таких, которые предложены оппозицией. В то же время В.ЛИТВИН добавил, что есть ряд таких поправок, которые обязательно должны быть учтены.

Он подчеркнул, что профильный комитет сейчас работает вместе с юристами Аппарата управления ВР с тем, чтобы «учесть то, что должно быть учтено».

Спикер отметил, что завтра в 13 часов парламент начнет рассмотрение этого законопроекта во втором чтении.

По его словам, парламент будет рассматривать его «постатейно, по разделам, все поправки для того, чтобы было ответственное голосование депутатов».

Он подчеркнул, что парламент Украины сделает все, чтобы «не передавать другим институтам толкование закона и установление правил реализации данного закона».

«Ну, например, относительно определения параметров декларации о доходах и расходах, которые должны подавать должностные и служебные лица. Если перепоручать все это правительственным структурам, то сегодня будут одни параметры декларации, а завтра будут другие, а они должны быть устойчивые», - отметил В.ЛИТВИН.

В то же время, сказал председатель ВР, «если не будет найдено приемлемого решения относительно отдельных статей или положений, то они будут вынесены на третье чтение».

«Но однозначно этот закон будет принят», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Справка УНИАН. 21 декабря 2010 года Верховная Рада отменила ранее принятый пакет антикоррупционных законов. В частности, парламент признал утратившими действие законы Украины “О принципах предотвращения и противодействия коррупции”, “Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений” и “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за коррупционные правонарушения”.

В то же время ВР внесла в повестку дня законопроект “О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине”, поданный Президентом. Законопроект разработан Национальным антикоррупционным комитетом при поддержке Министерства юстиции Украины. Также при подготовке проекта учтены предложения, которые были высказаны специалистами, учеными и практиками.

23 декабря Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона Украины "О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине".