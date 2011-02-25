Власть тащит Украину в число изгоев мира, и уже почти достигла успеха?

Представители украинской интеллигенции заявляют о поддержке граждан, которые подвергаются политические репрессиям и притеснениям.

Об этом идет речь в переданном УНИАН обращении представителей украинской интеллигенции к соотечественникам.

“Украина нуждается в правде. Поэтому наш долг назвать вещи своими именами. Страны мира разделяются на те, где есть политические узники, и где их нет. На протяжении года власть тянет Украину в число изгоев мира, и уже почти достигла в этом успеха. В 2010 году в Украине появились политические узники. Возбуждены уголовные дела против участников предпринимательского протеста – по бессмысленным обвинениям во «вколачивании колков» на Майдане. Девять граждан заключены в тюрьму по обвинениям в спиливании незаконно установленного идола Сталина, который украинским судом признанный преступником и убийцей миллионов украинцев. Многим бывшим чиновникам выдвигаются разнообразные обвинения. Представители власти еще до приговора суда дают указания, кто виноват, а кто нет. В то же время факты современного казнокрадства происходят на виду у всего общества и остаются показательно безнаказанными. Вместо этого власть освобождает из заключения убийц и мажоров-преступников. А прокурор играет “Мурку”. Как результат, в прошлом году преступность в Украине возросла сразу на треть”, - сказано в обращении.

Представители украинской интеллигенции считают, что “диалог” власти с обществом превратился в монолог власти, которая “имеет” страну. Власть заявляет, что ее цель – обеспечить “стабильность и преемственность власти”. А настоящая цель политических преследований – парализовать гражданскую активность. Чтобы люди забыли, что именно они являются источником власти, имеют конституционное право распоряжаться ею и решать судьбу власти по своему усмотрению. Вся ответственность за отсутствие справедливого суда лежит на власти, которая без выборов получила те полномочия, которые ей не давал народ”.

“Самое лучшее правительство – то, что учит народ управлять собой. А самое худшее – то, что лишает его такой возможности. Вопреки Конституции, в Украине действует правительство, которое не представляет результатов выборов. Запланировано лишить граждан права определять местную власть. Там, где заканчиваются честные и регулярные выборы, начинается рабство. Украинский народ не терпел его раньше, не будет терпеть и в XXI веке. Потому что страх перед злом является злом. Так же, как и безразличие”, - убеждены авторы обращения.

Представители украинской интеллигенции также отмечают, что “в то время, как во всем мире органы власти начинают экономию с себя, в Украине призывы к народу “затянуть пояса” подкреплены кощунственным увеличением аппетитов власти. Для своих “реформ” власть должна была бы избрать другую страну, которой не жаль. А на самом деле для успеха преобразований нужно главное – не красть. Представители нынешней власти десятилетиями руководят Украиной и не могут похвастать ничем, кроме частных состояний для себя и предпоследнего места в Европе для Украины. При этом они не сходят из экранов, поучая страну, как ей, “бедной”, жить. Если бы Украина была такая бедная, то ее бы не разворовывали уже столько лет и не становились в очередь к высоким должностям, чтобы продолжать это приятное дело и дальше”.

В то же время, по мнению авторов обращения, репрессии власти свидетельствуют, что ее “устаревшие страхи до сих пор не преодолены”. “Мстя оппонентам, представители власти благодарят за свои мокрые ладошки шесть лет назад. Вместо достойной сдержанности власть своей мстительностью множит страх вокруг себя, и от этого сама боится. Хотя для власти было бы полезнее немедленно освободить политзаключенных и попробовать убедить общество, что с ней в будущем не следует делать так, как она того заслуживает”, - сказано в обращении.

Представители украинской интеллигенции заявляют, что поддерживают каждого, кто сегодня подвергается политическим репрессиям и притеснениям – вне зависимости от бывших должностей или партийности.

“Народ, который забывает о солидарности, обречен. Поэтому каждый репрессированный должен получить действенную политическую, юридическую и другую поддержку. Самая малая возможная поддержка – широкая огласка о каждом случае политических преследований. Ненависть побеждается братством. Сегодня Украине нужны не столько призывы, как примеры. Аморальности и деградации власти общество должно противопоставить максимальную сплоченность”, - подытоживают авторы обращения.

Документ подписали: писатель Юрий АНДРУХОВИЧ, почетный президент Национального университета «Киево-Могилянская академия» Вячеслав БРЮХОВЕЦКИЙ, секретарь Национального союза писателей Украины Михаил СЛАБОШПИЦКИЙ, писатели братья Дмитрий и Виталий КАПРАНОВЫ, политолог Игорь ЛОСЕВ, бывший политзаключенный, президент Института религии и общества, президент Украинского центра Международного ПЕН-Клуба Мирослав МАРИНОВИЧ, правозащитник, бывший политзаключенный, историк Василий ОВСИЕНКО, директор телеканала ТВі Николай КНЯЖИЦКИЙ, политолог, главный редактор журнала «Ї» Тарас ВОЗНЯК, доктор исторических наук, профессор политологии Алексей ГАРАНЬ, писатель Андрей КОКОТЮХА, писатель, поэт, переводчик Николай РЯБЧУК, писатель, поэт Сергей ЖАДАН, публицист, член Ассоциации украинских писателей Сергей ГРАБОВСКИЙ, журналист, главный редактор сайта "Историческая правда" Вахтанг КИПИАНИ, руководитель этно-рок группы "ТаРУТА" Евгений "Еж" РОМАНЕНКО, политический эксперт Владимир ГОРБАЧ, эксперт по энергетическим вопросам Михаил ГОНЧАР, эксперт Института демократии имени Пилипа Орлика Наталия БЕЛИЦЕР, завкафедрой международного права Киево-Могилянской академии Мирослава АНТОНОВИЧ, историк, политолог Александр ПАЛИЙ.