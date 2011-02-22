Эксперт пугает власти «предреволюционной» ситуацией

В Украине может возникнуть «предреволюционная» ситуация, если власть не будет слушать предпринимателей.

Такое мнение высказал эксперт Виталий КУЛИК в комментарии, переданном УНИАН.

По его словам, реализация целого ряда принципиальных экономических и социальных реформ без активного и эффективного экспертного обсуждения может привести к обострению социальных конфликтов. В то же время, создание Совета предпринимателей при Верховной Раде может предотвратить дальнейшие ошибки власти и снять социальную напряженность.

Как сказал В.КУЛИК, «разработка и реализация Налогового кодекса без активного диалога с обществом и даже вопреки его позиции привела страну на грань достаточно серьезных социальных конфликтов. Однако, власть не вполне готова слушать альтернативные предложения, а некоторые правительственные деятели прямо пренебрегают мнением людей – как при разработке Жилищного и Трудового кодексов, так и при административной реформе».

Судя по последним предложениям правительства, налоговая реформа будет продолжена, причем будет предпринята попытка наделить фискалов еще большими полномочиями, говорит эксперт. «На фоне этого, создание Совета предпринимателей при парламенте выглядит эффективной попыткой предложить общественную альтернативу инициативам правительства. Можно надеяться, что Совет заставит власть прислушаться к предпринимателям, которые в Украине создают около 16% ВВП», - сказал В.КУЛИК.

По его мнению, эффективность реформ во многом зависит от личности, ее реализующей. «Ни Сергей ТИГИПКО, ни, к сожалению, Николай АЗАРОВ не пользуются значительным доверием у предпринимательского сообщества. Поэтому, то, что Совет предпринимателей при ВР возглавила Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, открывает определенные возможности для доверительных отношений в треугольнике «власть – предприниматели – оппозиция».

«Н.КОРОЛЕВСКАЯ не только пользуется доверием предпринимателей, но и способна выйти на конструктивную работу с правительством не в ущерб самим предпринимателям», - отметил В.КУЛИК.

Как сообщал УНИАН, инициатива создания Совета предпринимателей при Верховной Раде принадлежит Н.КОРОЛЕВСКОЙ и ряду объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса. В Совет предпринимателей входят около 200 общественных организаций, которые представлены в 24 областях Украины. Целью Совета является защита интересов малого и среднего бизнеса.