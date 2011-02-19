Наливайченко считает, что полицейское государство в Украине – уже реальность

Председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО призвал всех народных депутатов объединиться вокруг создания Временной следственной комиссии парламента по расследованию «вопиющих случаев милицейского произвола». Об этом он заявил во время программы Шустер-live на Первом национальном.

При этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что депутаты, в рамках деятельности ВСК, должны сделать выводы относительно руководства МВД. Поскольку, то, что происходит в милиции, по словам политика, уже серьезная угроза для государства. «Не нужно говорить о тысячах поправок – нужно создавать ВСК, а результатом ее работы должно стать увольнение Анатолия МОГИЛЕВА», - убежден он.

«То, что сейчас происходит в Украине с милицейским произволом – это настоящий совок в наихудшем исполнении. И построение полицейского государства в Украине – это уже реальность», - констатировал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«50 человек, которые погибли за год этой власти в участках милиции, рост уголовной преступности на 30% - это приговор тем людям, которые сейчас руководят милицией», - считает политик.

Как напоминает пресс-служба партии, группа «Нашей Украины» в Верховной Раде инициировала безотлагательное создание Временной парламентской следственной комиссии для расследования случаев произвола милиции в отношении наших граждан.

«Наша Украина» также обратилась к Уполномоченному по правам человека с требованием вмешаться в ситуацию и защитить людей от применения пыток.

Кроме того, народные депутаты от партии держат на контроле случаи милицейских злоупотреблений. В частности, народный депутат Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО направил депутатский запрос А.МОГИЛЕВУ относительно незаконных действий сотрудников ГАИ в г. Бердянске Запорожской области, которые содержат признаки уголовного преступления, – после резонанса, вызванного видеозаписью оперативного совещания инспекторов ГАИ этого города, на которых ставятся планы штрафов. Народный депутат Андрей ПАРУБИЙ направил депутатское обращение к генпрокурору относительно задержания сотрудниками Управления ГАИ г. Одессы с нарушением ряда законов Украины активиста общественной организации «Дорожный контроль» г. Одессы Дмитрия ГОВЕРДОВСКОГО.