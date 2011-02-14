Луценко напомнил Януковичу: выжившая Муму стала собакой Баскервилей

Бывший глава Министерства внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сообщил, что с прошлой недели он начал знакомиться с «47 томами полного собрания фальсификаций ГПУ».

Об этом Ю.ЛУЦЕНКО сказал в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина»,опубликованном в сегодняшнем номере.

«Методы формирования обвинения уже достаточно ясны. Во-первых. У меня есть заявления свидетелей, которых ГПУ под угрозами уволить с работы заставляла давать неправдивые показания. Только такими методами 1937 года можно объяснить ключевые показания одного из моих замов», - заявил экс-министр.

Говоря о годовщине пребывания Виктора ЯНУКОВИЧА на посту Президента, Ю.ЛУЦЕНКО заявил: «Это был год лжи, насилия и грабежа, небрежно замаскированных имитацией реформ. Хотелось бы передать ему, что, принимая решения, убивающие жизнь людей и страны, он должен помнить, что, когда Муму выплыла и выжила, она стала собакой Баскервилей».