Ставнийчук предлагает снимать на видео, как считают голоса на выборах

Член Венецианской комиссии Марина СТАВНИЙЧУК считает, что в избирательном законодательстве следует закрепить возможность фото- и видеофиксации процесса подсчета голосов во время выборов.

Об этом она заявила в интервью 5-му каналу в субботу.

М.СТАВНИЙЧУК отметила, что всегда является важным вопрос установления результатов выборов, и в этом процессе в настоящее время существует большое недоверие.

"Нам некуда деваться. Нам нужно легитимировать эти процедуры. Я считаю, что на законодательном уровне должны быть внедрены процедуры, дающие возможность снимать, фотографировать процедуру установления результатов голосования на избирательных участках, установление результатов выборов в территориальных округах и ЦИК. Только это создаст большие меры "пресечений, - считает член Венецианской комиссии.

По словам М.СТАВНИЙЧУК, в настоящее время в повестке дня важным является вопрос процедур избирательного процесса.

"Украине нужны свободные выборы. Только свободные выборы дадут возможность правильно сформировать представительские органы власти", - сказала она.

М.СТАВНИЙЧУК отметила, что именно поэтому на законодательном уровне должны быть обеспечены прозрачные процедуры формирования избирательных комиссий и регистрации кандидатов.

"В таких условиях, которых сегодня находится Украина, манипулирование регистрацией и снятие кандидатов с выборов должно быть отброшено в сторону... Кандидаты должны регистрироваться на как можно более свободных условиях и именно избиратель должен решать, кто будет его депутатом, а не 10-15 человек в избирательной комиссии", - сказала М.СТАВНИЙЧУК.