В австрийской клинике умер экс-губернатор, советник Ющенко

Сегодня, 10 февраля, ночью, после тяжелой болезни умер бывший председатель Львовской ОГА Петр Олийнык.

Как сообщает ЗИК, экс-губернатор умер в клинике в Австрии, где он проходил реабилитационный курс после многочисленных операций.Сейчас там находится жена Олийныка. Решение о том, когда его тело перевезут во Львов, будет решать семья. Во Львове создан оргкомитет, который будет заниматься организацией похоронных мероприятий, который возглавляет председатель Львовской ОГА Михаил Цимбалюк.

Петр Олийнык занимал должность главы Львовской госадминистрации три года – с февраля 2005 года по февраль 2008 года.

Награжден орденом «За заслуги» ІІІ степени (2007), польским орденом «Кавалерский крест за заслуги перед Речпосполитой».

Работал советником Президента Украины, заместителем главы Секретариата Президента.