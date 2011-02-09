Армения оказывала давление на украинского дипломата из-за Голодомора?

Власть Армении оказывала давление на украинского дипломата, вынуждая его отменить мероприятие, посвященное памяти жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине.

Как сообщает "Российский репортер" со ссылкой на Wikileaks, об этом украинский посол в Армении якобы рассказал американскому дипломату.

По словам украинского посла, данное мероприятие планировалось провести 20 октября 2008 г., именно в тот день в Армению должен был прибыть российский Президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

По словам украинского посла, его вызвали к министру иностранных дел Армении, где ему недвусмысленно рекомендовали отменить запланированное мероприятие, на что тот ответил отказом. Украинский посол также отметил, что накануне самого мероприятия - 19 октября, кто-то проник в его апартаменты, его личные вещи были разбиты и поломаны, при этом похищено было совсем немного. Украинский посол также сказал американскому дипломату, что, по его мнению, это была попытка его запугивания перед запланированным мероприятием памяти жертв Голодомора.

В свою очередь, американский дипломат отмечает, что в данном случае речь могла идти об обычном бандитском нападении.

Как известно, ранее сайт WikiLeaks обнародовал материалы о том, что "Россия шантажировала президента Азербайджана Ильхама АЛИЕВА, и пыталась вынудить его не признавать Голодомор геноцидом украинского народа".

Согласно документам, эту историю якобы рассказал сам И.АЛИЕВ британскому принцу Эндрю. "АЛИЕВ получил документ от президента МЕДВЕДЕВА, в котором указано, что если Азербайджан признает большевистский искусственный Голодомор в Украине "геноцидом" в ООН, то вы должны забыть о Нагорном Карабахе вообще", - говорится в документе.