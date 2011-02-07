Ющенко рассказал украинцам, что такое демократия

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает, что экс-генерал МВД Алексей ПУКАЧ мог своими показаниями нивелировать участие некоторых политиков в деле об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил в комментарии журналистам.

По словам В.ЮЩЕНКО, есть дела, которые в какой-то степени могут быть тестом для украинского правосудия, в частности, это касается и дела Гонгадзе.

«Уже ходят целые истории, что ПУКАЧ за эти 8 месяцев или 12 заключение мог дать показания и против каких-то политиков или, напротив, нивелировать участие тех или иных политиков», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он заметил, что это дело очень резонансное и дает ответ на то, выносит ли уроки страна в своей судебной и досудебной системе. «Это борьба. Вы знаете, здесь нет гарантий», - добавил В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что без демократического развития страны невозможно объективно завершить расследование дела Гонгадзе и многих других резонансных дел.

«Демократия - это не то, что тебе дали. Демократия - это то, что ты не можешь отдать. И судьба демократии - не в руках власти, а в наших руках», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что от того, насколько общество будет консолидировано и объединено перед подобными вызовами, в значительной степени будет зависеть и дальнейшее развитие украинского правосудия, и Украины в целом.