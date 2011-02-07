В Украине многие не будут ждать объединения оппозиционных лидеров

Заместитель лидер фракции “Наша Украина – Народная Самооборона”, народный депутат Тарас СТЕЦЬКИВ заявляет, что уже весной-летом этого года в Украине появится ряд внепарламентских объединений, выступающих против политики власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил в интервью 5-му каналу.

По словам Т.СТЕЦЬКИВА, в Украине очень много людей, которые не будут ожидать объединения лидеров больших оппозиционных политических сил, а самостоятельно будут объединять внепарламентские политические силы. "Мы будем проводить объединение снизу - с каждого села, с каждого районного центра", - сказал народный депутат.

Т.СТЕЦЬКИВ отметил, что он участник одной из инициативных групп, которая последние три месяца занимается соответствующим процессом. "Мы принимаем участие в Зарваницкой инициативе, которая пробует консолидировать Западную Украину, по меньшей мере Галичину, Волынь и Буковину, и создавать такие структуры в Центральной Украине", - сказал он.

Т.СТЕЦЬКИВ отметил, что такая работа пока немного невидима, но ее не нужно специально рекламировать. "Думаю, что весна и лето этого года уже проявят первые конкретные возможности движения самоорганизации, которое зарождается уже вне границ политических партий и вне границ политических лидеров", - добавил он.