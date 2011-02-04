Президент Польши подарил Януковичу пару гуцульских лошадей

Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ подарил Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ пару лошадей породы гуцульская.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал в Варшаве.

„Хочу сказать Президенту КОМОРОВСКОМУ ... он сегодня поразил меня в сердце – подарил двух гуцульских лошадей”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава Украинского государства также выразил большую благодарность не только за гостеприимство польского Президента, но и за поддержку властями Польши Украины.

„Мы ощущаем ту поддержку, которая есть на уровне международных организаций и во время посещения Польши уже второй день. Я очень благодарен не только за гостеприимство, но и за дружеское понимание и оценку той ситуации, которая есть и того, что будем делать. Большая благодарность”, - сказал Президент Украины.