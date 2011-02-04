Литвину нужно время, чтобы приучить министров к порядку

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН пообещал, что в следующую пленарную пятницу во время Часа вопросов к правительству в парламенте будут присутствовать все члены Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал на заседании парламента в ответ на реплику народного депутата из фракции "БЮТ-Батькивщина" Сергея САСА по поводу того, что правительство нарушает Регламент.

С.САС отметил, что, в соответствии с законом о Регламенте Верховной Рады, во время Часа вопросов к правительству в правительственной ложе должны присутствовать члены Кабинета министров. Он подчеркнул, что сегодня в парламенте присутствуют только заместители министров, которые не являются членами правительства.

Обращаясь к В.ЛИТВИНУ, С.САС спросил: «У нас Кабинет министров Украины не уважает закон, или не уважает Верховную Раду Украины, или не уважает Вас лично?».

В ответ В.ЛИТВИН отметил, что в среду встречался с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ, среди прочего, они обсудили вопрос присутствия членов Кабмина в парламенте во время Часа вопросов к правительству. По словам председателя ВР, они договорились, что со следующей пятницы будет «сделано все», чтобы исполнять закон о Регламенте и о Кабмине. «На эту пятницу, к большому сожалению, еще не успели собрать всех», - отметил В.ЛИТВИН.

Он добавил, что многие министры находятся в Польше в составе официальной делегации, которая сопровождает Президента Украины. Спикер отметил, что нужно «определенное время для того, чтобы приучить всех к необходимости неуклонного соблюдения Регламента Верховной Рады Украины».