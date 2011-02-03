Вдова Гонгадзе напомнила журналистам о сторожевых псах

Вдова журналиста Георгия Гонгадзе, ведущая украинской службы радиостанции “Голос Америки” Мирослава ГОНГАДЗЕ считает, что в ухудшении ситуации в Украине со свободой слова виновна не только власть, но и сами журналисты и владельцы медиа.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение она высказала в обращении к участникам круглого стола на тему: «Демократия по-украински», который сегодня состоялся в Институте Горшенина.

По словам М.ГОНГАДЗЕ, сегодня все видят, что ситуация со свободой слова в Украине ухудшилась. «Но причинами этого, по моему мнению, являются не только действия нынешней власти, а, прежде всего, неспособность самих журналистов и владельцев медиа за прошедшие годы создать действенные независимые медиа и действующую систему защиты журналистской профессии», - сказала она.

По мнению М.ГОНГАДЗЕ, принципы независимой журналистики не укоренились в Украине во времена президентства Виктора ЮЩЕНКО. «Хотя сам Президент будто исповедовал демократические принципы и был либеральным к прессе – деятельность журналистов больше напоминала броуновское движение без четких принципов деятельности», - заметила она.

По словам М.ГОНГАДЗЕ, для того, чтобы система независимой прессы заработала, необходимо чтобы общество и сами журналисты приняли общие принципы взаимосуществования. По ее мнению, общество должно почувствовать, что журналисты являются защитниками общественных интересов и людей, а не рупорами и промоутерами представителей власти. «А журналисты, если они дорожат профессией и свободой, также должны согласовать принципы работы и их придерживаться. Журналисты, как говорил когда-то Георгий, должны быть «сторожевыми псами» демократии. Свобода слова - это базовый принцип функционирования демократического общества», - отметила она.

М.ГОНГАДЗЕ убеждена, что без свободы слова не будет независимой демократической Украины. «И здесь украинцам не на кого сетовать. Придется шаг за шагом строить эту систему, самим перебарывая давление власти, которая, какой бы демократической ни была, никогда не согласится с тем, что ее критикуют», - отметила она.

По словам журналистки, сегодня украинская власть пытается продемонстрировать, что она проводит всеобъемлющие реформы и убедить, как общество, так и Запад, что самое важное в обществе - это стабильность. М.ГОНГАДЗЕ согласилась, что Украине действительно необходима стабильность, но не за счет подавления оппонентов и нетерпимости к плюрализму мнений в обществе.

«Можно ли было предотвратить последние события в Украине – отъем бизнеса, задержание оппозиции, преследование правозащитников, слежку за оппонентами и бесконтрольное поведение парламентариев в Верховной Раде? Убеждена, что да. Не сидели бы сегодня ЛУЦЕНКО, ДИДЕНКО и, возможно, скоро ТИМОШЕНКО, если бы предыдущая власть, олицетворением которой они были, действительно выполнила свое предвыборное обещание и посадила всех бандитов в тюрьмы», - отметила М.ГОНГАДЗЕ.

Она убеждена, что сегодня Украина могла иметь другого Президента и другую страну. «Эти люди сегодня, прежде всего, должны сетовать на себя, поскольку не выполнили своей главной обязанности - расчистить Авгиевы конюшни украинского бизнесполитикума. Именно поэтому, вместо верховенства права, на утверждение которого они имели аж 5 лет, в Украине продолжает действовать принцип: «закон, как дышло - куда повернешь, туда и вышло», - считает журналистка.

По ее словам, новая украинская власть пытается убедить всех в том, что пришла надолго и всерьез, и не только украинское общество, но и западные государства. «Но Запад давно прекрасно осознает, что в Украине происходит узурпация власти в финансовых интересах отдельной группы политиков. Вопрос в том, что западные правительства уже привыкли к политическим манипуляциям украинской «элиты» и, откровенно говоря, не особенно желают вмешиваться в этот процесс», - считает М.ГОНГАДЗЕ.

Она подчеркнула, что, безусловно, интерес Запада заключается в том, чтобы Украина развивалась как демократическое государство, но в Вашингтоне или Брюсселе говорят, что они не могут строить в Украине цивилизованное общество вместо самих украинцев. «Нужно понять, что Президент ЯНУКОВИЧ пришел к власти демократическим путем, и на Западе привыкли уважать выбор народа. Последние оценки ситуации в Украине, критические комментарии со стороны западных экспертов и даже чиновников связаны с тем, что режим в Украине серьезно перегнул палку. Запад чувствует, что после авторитарных России и Беларуси теряет последнюю надежду демократии и плюрализма на постсоветском пространстве, что очень скоро может вылезти боком. Притеснения и преследования перерастают в серьезную болезнь, нарыв, который, если не начать лечить, рано или поздно прорвет. И ни США, ни Европе не нужна еще одна зона нестабильности в середине Европы», - отметила М.ГОНГАДЗЕ.

«Следовательно, сегодня украинцам нужно откровенно сказать себе: «Мы никому не нужны, никто нам не поможет» и начать пытаться выплыть самостоятельно. И я желаю вам плодотворной дискуссии на этом круглом столе, чтобы найти пути и начать это делать. Лучше поздно, чем никогда», - заметила М.ГОНГАДЗЕ.