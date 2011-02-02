Тризуб: против 12 арестованных членов организации применяют пытки

Представители ВО «Тризуб» заявляют о нарушении гражданских прав двенадцати членов этой организации, арестованных в связи с подрывом памятника Сталину в Запорожье.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в ривненском Народном доме представители “Тризуба” сообщили, что к задержанным, которые сейчас находятся в одном из следственных изоляторов Запорожья, применяют пытки, на протяжении 10 дней к ним не допускали адвокатов, а сейчас правоохранители оказывают давление на этих адвокатов.

В частности, как сообщили заместитель председателя совета ВО «Тризуб» Виталий ПРИМЕНКО, заместитель председателя ВО «Жіноча Січ» (структура ВО «Тризуб») Олеся ПРИМЕНКО и член Конгресса Украинских Националистов Николай КОХАНИВСКИЙ, следователи обвиняют задержанных в терроризме и в незаконном хранении оружия. Поэтому активисты этих общественных организаций обвинили нынешнюю власть в политических репрессиях и заявили, что хотят также услышать о моральной поддержке от общественности.

По их словам, всем честным людям и украинским патриотам, чтобы уберечься от незаконного преследования остается одно: «больше говорить об этих безобразиях, не бояться власти, знать своих права и ничего не говорить без адвоката».

В пресс-конференции также приняли участие председатель областного Комитета национального спасения Украины Роман КОВАЛЬ, председатель областной организации Украинской народной партии Светлана НИКОЛИНА, председатель облорганизации ВО «Свобода» Степан МОЛЧАН.

Как сообщал УНИАН, правоохранительными органами по подозрению в повреждении памятника Сталину в Запорожье задержаны 11 членов ВО "Тризуб".

Справка УНИАН. Памятник Сталину в Запорожье был установлен 5 мая 2010 года на территории Запорожского обкома КПУ

28 декабря 2010 года неизвестные злоумышленники повредили бюст Сталина, отрезав ему голову.

В новогоднюю ночь произошел взрыв на территории Запорожского обкома КПУ, в результате чего памятник Сталину был полностью разрушен.