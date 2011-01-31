Томенко говорит, то БЮТ за изменения к Конституции голосовать не будет

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заверяет, что фракция «БЮТ-Батькивщина» не будет голосовать за внесение изменений в Конституцию Украины, которыми предусматривается проведение парламентских выборов в октябре 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

Вице-спикер подчеркнул, что не может быть и речи о том, чтобы изменения в Конституцию вносились тайным путем, как об этом говорят некоторые политики.

Он сказал, что изменения в Конституцию должны вноситься тем путем, который предусмотрен самой Конституцией.

«Насколько я информирован, НУ-НС не собирается увеличивать количество людей, которые голосовали, а «БЮТ-Батькивщина» не собирается вообще голосовать», - сказал Н.ТОМЕНКО.

В то же время, по его мнению, 300 голосов за внесение изменений в Конституцию будет, но количество народных депутатов, которые проголосуют «за» - не более 325.