На Симоненко нажаловались Компартиям стран СНГ и Балтии

Крымская организация КПУ просит коммунистические организации стран СНГ, Балтии, Приднестровья, Грузии, Абхазии и Южной Осетии осудить лидера КПУ Петра СИМОНЕКО за сотрудничество с Партией регионов в угоду олигархам.

Об этом говорится в обращении к лидерам Компартий России, Беларуси, Молдовы, Приднестровья, Казахстана, Армении, Киргизстана, Грузии, Азербайджана, Абхазии, Южной Осетии и действующих нелегально «красных» партий Узбекистана, Туркменистана, Литвы, Латвии и Эстонии, текст которого передан агентству УНИАН.

«Обращение к вам вызвано тем, что известную своими боевыми делами и преданностью идейному наследию марксизма-ленинизма Крымскую республиканскую организацию Компартии Украины, насчитывающую более 10 тысяч партийцев, скатившееся в болото оппортунизма руководство КПУ во главе с СИМОНЕНКО в угоду олигархам из Партии регионов планомерно уничтожает», - сказано в заявлении.

«Безусловно, монолитная Крымская республиканская организация способна и сама отстоять свои честь и позиции, несмотря даже на то, что партократами из президиума ЦК КПУ разорен Реском и обезглавлены городские и районные комитеты партии. Опыта и знаний борьбы с разрушителями Компартии нам не занимать», - пишут авторы обращения.

«Вместе с тем, мы обращаемся к вам как членам международного коммунистического движения СКП-КПСС, способным реально повлиять на ситуацию, сложившуюся вокруг Крымской республиканской организации КПУ, остановить руководство Компартии Украины, вставшее на путь оппортунизма, предательства интересов трудового народа, пресмыкательства перед олигархами, представителями различных буржуазных партий», - говорится в заявлении.

«Мы верим, что именно коллективными разумом и действиями руководство СКП-КПСС может отстоять марксистско-ленинские принципы в коммунистическом движении, сделать все зависящее от вас, чтобы вернуть руководство КПУ и в целом партию на путь партии ленинского, авангардного типа, подлинной защитницы трудового народа, а не парламентской прислуги компрадорской буржуазии. Мы верим, что международное коммунистическое сообщество само в состоянии разобраться в той грязи и наветах, которые навесили на Крымскую организацию и ее лидера ГРАЧА оппортунистические руководители КПУ во главе с перерожденцем «горбачевым» украинского розлива СИМОНЕНКО», - подытожили члены бюро рескома и президиума контрольно-ревизионной комиссии крымской КПУ.

Как сообщал УНИАН, президиум Центрального комитета КПУ 16 декабря 2010 года постановил исключить депутата Верховной Рады Украины Леонида ГРАЧА, который руководил крымским Республиканским комитетом с сентября 1993 года, из партии и фракции КПУ в парламенте, а также принял решение о роспуске Рескома.

Ранее Л.ГРАЧ критиковал КПУ за сотрудничество с Партией регионов и выступал за выход коммунистов из коалиции в Верховной Раде.

Пленум Рескома 15 января 2011 года избрал первым секретарем крымского комитета Наталью ШТЕПУ, члена Центрального комитета КПУ.

П.СИМОНЕНКО назвал конференцию «внеуставной» и пообещал исключить из партии ее организаторов.

Президиум ЦК Компартии 24 января исключил из рядов КПУ более 80 крымских коммунистов «за антипартийную деятельность, выразившуюся в грубом нарушении устава Компартии Украины»

В крымской парторганизации состоят более 10 тысяч членов, она является самой большой в КПУ.