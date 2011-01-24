Янукович выразил соболезнования Медведеву

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил соболезнования своему российскому коллеге Дмитрию МЕДВЕДЕВУ в связи с трагедией, произошедшей сегодня в московском аэропорту «Домодедово».

«От имени украинского народа и от меня лично прошу Вас передать искренние слова соболезнования родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в соболезновании, текст которого обнародован на сайте Президента Украины.