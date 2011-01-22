В Киеве милиция не зафиксировала нарушений общественного порядка

В Киеве милиция на данное время не зафиксировала никаких нарушений общественного порядка на мероприятиях, посвященных Дню Соборности Украины.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, в местах проведения этих мероприятий около 2 тысяч столичных правоохранителей обеспечивают охрану порядка.

В церемониях возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому приняли участие около двух и одной тысячи граждан соответственно.

Сейчас в центральной части Киева проходят торжества, организованные местной властью, а также общественными организациями и политическими партиями.

“На Софийской площади столицы около трех тысяч человек принимают участие в праздновании Дня Соборности, а на Майдане Незалежности за праздничным концертом наблюдает более 10 тысяч граждан”, - сообщает ОСО.

В настоящее время столичной милицией не зафиксированы никакие нарушения общественного порядка. Милиция и в дальнейшем, до окончания мероприятий, будет прилагать все усилия, чтобы праздник прошел должным образом, без правонарушений и недоразумений.

В то же время правоохранители обращаются к участникам массовых мероприятий с просьбой соблюдать требований действующего законодательства, не поддаваться на возможные провокации, быть вежливыми и толерантными друг к другу и помогать сотрудникам милиции в охране общественного порядка.