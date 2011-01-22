Сторонники Тимошенко уходят с Софийской площади в Киеве

Участники вече, посвященного Дню Соборности Украины, покидают Софийскую площадь в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, в данное время на площади присутствуют меньше 1 тысячи человек, в частности, представители партий «Батькивщина», «Народная самооборона» и ВО «Свобода».

В ходе вече не зафиксировано каких-либо столкновений или нарушений общественного порядка.

По данным организаторов, всего в акции приняли участие около 20 тысяч человек.