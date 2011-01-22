Сторонники Тимошенко уходят с Софийской площади в Киеве
17:14, 22 января 2011Политика
2918 0
Столкновений не было
Участники вече, посвященного Дню Соборности Украины, покидают Софийскую площадь в Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, в данное время на площади присутствуют меньше 1 тысячи человек, в частности, представители партий «Батькивщина», «Народная самооборона» и ВО «Свобода».
В ходе вече не зафиксировано каких-либо столкновений или нарушений общественного порядка.
По данным организаторов, всего в акции приняли участие около 20 тысяч человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter