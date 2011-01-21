В СБУ называют цинизмом заявления оппозиции о взрывах в Макеевке

В СБУ называют цинизмом заявления некоторых оппозиционных политиков о том, что взрывы в Макеевке являются «политической технологией».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

«Заявления некоторых оппозиционных политиков о том, что взрывы в Макеевке являются якобы «политической технологией», поражают своим цинизмом. Говорить так безответственно могут лишь те, для кого это стало нормой жизни и ежедневной практикой», - говорится в сообщении.

“Слава Богу, что в результате взрывов не пострадали люди, обошлось без жертв. Террор - это, в первую очередь, человеческое горе, боль, потери. И тот, кто высказывает даже предположение о «политических технологиях», является безответственным лицом, которое не побрезгует ничем ради привлечения внимания к своей особе”, - сказали в СБУ.

В пресс-центре подчеркнули, что последние сутки все силы СБУ, МВД и других структур Антитеррористического центра привлечены для раскрытия преступления и недопущения новых взрывов. При этом в СБУ заверили, что владеют всеми средствами и необходимым опытом для выявления преступников, они будут отвечать перед законом.

“Еще раз отмечаем, что главной версией взрывов остается желание преступников получить денежное вознаграждение. Это - криминальное преступление, осуществленное общественно опасным средством. Следственно-оперативные действия в отношении исполнителей взрывов продолжаются”, - подчеркнули в СБУ, отметив, что о ходе расследования и его результатах постоянно будут информировать общественность.