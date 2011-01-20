Запорожский облсовет счел заявление коллег возрождением неонацизма

Депутаты Запорожского областного совета приняли обращение к украинскому народу, в котором расценили заявления Тернопольского, Ивано-Франковского и Львовского областных советов о возможности революции в Украине как попытку "возрождения неонацизма в стране" и призвали украинцев "не допустить дестабилизации ситуации в Украине".

Как передает корреспондент УНИАН, обращение к украинскому народу "О недопустимости действий отдельных политических сил, направленных на дестабилизацию социально-политической ситуации в Украине" было принято депутатами Запорожского областного совета сегодня на внеочередной сессии.

"Украина, на которую сегодня смотрит все мировое сообщество, в очередной раз позорят неофашистские пропагандисты, которые в угоду своим политическим амбициям намеренно нагнетают ситуацию в обществе", - пояснил необходимость принятия данного обращения первый заместитель председателя Запорожского облсовета Александр КЛЕПАКОВ.

После долгих прений, за обращение к украинскому народу "о необходимости прекращения угрозы возрождения неонацизма в стране, сохранение целостности нашего государства, обеспечение стабильности и мира в обществе" проголосовали 74 из 78 находившихся в сессионном зале депутатов.

Как сообщал УНИАН, 12 января 2011 года на сайте Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА появилось сообщение, что вступило в силу решение Донецкого окружного админсуда, который отменил указ о присвоении С.Бандере звания "Герой Украины". Кроме этого, с сайта Президента Украины исчез указ о присвоении лидеру ОУН-УПА С.Бандере звания "Герой Украины".

После этого три облсовета - Тернопольский, Ивано-Франковский и Львовский - провели внеочередные сессии, во время которых осудили решение Президента. В своем заявлении они предостерегли, что это решение может привести к революции в Украине.