Уголовные дела против Луценко объединили в одно

Все уголовные дела против экс-министра Юрия Луценко объединили в одно.

Об этом адвокат Луценко, Игорь Фомин заявил в эфире 5 канала.

"Судебное следствие по этому делу было возобновлено. Это 24 декабря прошлого года. В этот понедельник впервые были проведены первые следственные действия: нас познакомили с постановлениями следователя о назначении экспертиз, с составом новым следственной группы и с одним актом уже выполненной экспертизы", - рассказал он.

"Объединили те дела, которые в народе назывались как бы "дело Ющенко", то есть тот материал, который был выделен из дела Виктора Андреевича Ющенко об отравлении, на сегодняшний день эти оба дела объединены и расследуются как одно дело", - уточнил Фомин.

"Он (Луценко) является обвиняемым по обоим делам", - добавил адвокат.

Фомин также сообщил, что "своими глазами условий, в которых Луценко удерживают, не видел".

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