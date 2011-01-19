В милиции объяснили, почему от палаток ПР покрытие на Майдане не страдало

Киевская милиция не возбуждала уголовных дел по факту порчи плиточного покрытия на Майдане Незалежности в Киеве после массовых акций протеста в 2005-2007 г.г. по причине отсутствия заявлений со стороны коммунальных служб.

Об этом УНИАН заявили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киеве, комментируя уголовное дело, которое возбуждено и расследуется милиций по факту порчи имущества во время акции протеста против нового Налогового кодекса осенью 2010 года.

"Уголовное дело возбуждено по факту порчи покрытия на Майдане Незалежности по заявлению и согласно экспертных оценок Дорожно-эксплуатационного управления Шевченковского района, которое насчитало более 212 тыс. грн. убытков. В 2005 и 2007 годах подобных заявлений в следственное управление киевской милиции не поступало. Если бы они поступили, тогда было бы также возбуждено уголовное дело на основе подтверждающих убытки документов", - сказали в столичном Главке милиции.

Справка УНИАН. В ноябре 2010 года в Киеве, на Майдане Незалежности, состоялась многодневная акция протеста предпринимателей против принятия Налогового кодекса в ноябре 2010 года. После проведения акций протеста против Налогового кодекса милиция возбудила четыре уголовных дела, в частности, по факту порчи покрытия на Майдане Незалежности. По этим делам силовые структуры вызывают на допросы более 100 активистов Майдана.

В апреле-мае 2007 года активисты Партии регионов установили палаточный городок у Верховной рады – в Мариинском парке. Организаторы городка заявляли, что в нем постоянно будут находиться около двух тысяч человек.

В августе 2007 года Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ распорядился возобновить благоустройство территорий парков «Мариинский» и «Городской сад», площади Леси Украинки и Майдана Незалежности в Печерском районе, поврежденных в апреле-мае во время митингов политических сил.

В частности, столичный мэр позволил коммунальному объединению «Киевзеленстрой» использовать аккумулированные на его специальном счете средства в сумме 637,7 тыс. грн для проведения комплекса восстановительных работ.