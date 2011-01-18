Прокуратура возобновила дело о покрашенном Дзержинском

Прокуратура Запорожской области возобновила уголовное дело в отношении заместителя руководителя Запорожской организации ВО Свобода" Юрия ГУДЫМЕНКО, который подозревался в повреждении (обрисовывании краской) памятника Дзержинскому в центре Запорожья в мае 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции прокурор Запорожской области Вячеслав ПАВЛОВ.

"После того, как борьба с памятниками в Запорожье стала принимать опасные для людей черты, мы подняли все уголовные дела, связанные с повреждением памятников, и выяснилось, что "свободовец" ГУДЫМЕНКО проходил по делу о росписи краской запорожского памятника Дзержинскому в мае 2010 года", - сказал В.ПАВЛОВ.

По его словам, областной прокуратурой было установлено, что данное дело "было незаконно закрыто".

"Памятник Дзержинскому был расписан краской, на нем были написаны неприличные слова. Мы изучили дело и обнаружили, что оно было незаконно прекращено, без проведения необходимых следственных действий, и отменили решение о закрытии данного уголовного дела - по ст. 296 "Хулиганство", - сказал В.ПАВЛОВ.

Как сообщал УНИАН, 12 января активисты ВО Свобода" пикетировали местный изолятор временного содержания ГУМВД, требуя освобождения из под стражи заместителя Запорожской организации ВО "Свобода" Ю.ГУДЫМЕНКО, задержанного 10 января. Участники акции заявляли, что их соратник Ю.ГУДЫМЕНКО "был задержан милицией незаконно, и в ходе следствия нарушаются его гражданские права".