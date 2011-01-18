Томенко назвал 17 самых злостных прогульщиков в ВР (фамилии)

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что 17 народных депутатов на прошлой сессии не зарегистрировалось ни на одно из заседаний ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

Вице-спикер информировал, что среди тех, кто без уважительных причин пропустил все пленарные заседания ВР и ни разу не принял участия в поименных письменных регистрациях, 12 народных депутатов из фракции Партии регионов – Ринат АХМЕТОВ, Геннадий ВАСИЛЬЕВ, Андрей ВЕРЕВСКИЙ, Василий ГОРБАЛЬ, Николай ДЖИГА, Григорий ИЛЬЯШОВ, Сергей КИЙ, Александр ЛЕЩИНСКИЙ, Владимир МАЛЬЦЕВ, Дмитрий САЛАМАТИН, Василий СТЕЛЬМАШЕНКО, Юрий ЧЕРТКОВ, двое из фракции БЮТ – Иван КУРОВСКИЙ и Антон ЯЦЕНКО, двое внефракционных – Александр БУРЯК, Евгений СИГАЛ и один из фракции КПУ - Игорь КАЛЕТНИК.

В то же время Н.ТОМЕНКО отметил, что в соответствии с Трудовым кодексом, депутаты, не посетившие ни одного заседания, о чем свидетельствует отсутствие их письменной регистрации, не должны были бы получать зарплату. Он отметил, что отдельные из этих народных депутатов «тройственно провинились перед парламентом и народом», поскольку были совместителями, не являлись ни на одно заседание, но, в то же время, их карточки голосовали вместе с «линией партии».

Вместе с тем Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что 20 народных депутатов не пропустили ни одного пленарного заседания без уважительных причин. Среди них - председатель ВР Владимир ЛИТВИН, первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК и заместитель председателя ВР Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер отметил, что во время 7-й сессии ВР VІ созыва были рассмотрены 758 проектов законов (21 - от Президента, 138 – от Кабмина, 596 – от народных депутатов, 3 – от НБУ) и свыше 300 проектов постановлений ВР. Принято в целом и подписано Президентом Украины 126 законов Украины. Н.ТОМЕНКО отметил, что Президент применил право вето за время 7-й сессии к 16 законам. Между тем 12 законов приняты с предложенными Президентом изменениями, 4 – отклонены.