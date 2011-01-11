В Киеве закрыли музей Украинской революции 1917-1921 годов.

Информацию о закрытии музея корреспонденту УНИАН подтвердил руководитель отдела музейной и выставочной деятельности Украинского института национальной памяти Александр КУЧЕРУК.

Он объяснил, что основанием для закрытия музея стал указ Президента Виктора ЯНУКОВИЧА от 9 декабря 2010 года, согласно которому был ликвидирован Украинский институт национальной памяти. По словам историка, поскольку музей является структурным подразделением института, то он также подлежит ликвидации.

Несмотря на то, что другим своим указом В.ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров Украины создать УИНП как научно-исследовательское бюджетное учреждение при правительстве, А.КУЧЕРУК сказал, что в государственном бюджете на текущий год финансирование деятельности музея не предусмотрено, он закрывается, а работников увольняют. “15 февраля – последний день, за который нам заплатят деньги”, – сказал он.

Музей Украинской революции 1917-1921 годов был открыт 22 января 2009 года в день празднования 90-летия Акта Объединения Западно-Украинской Народной Республики и Украинской Народной Республики.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения, «экспозиция музея рассказывает об украинском освободительном движении начала ХХ века: время Украинской Народной Республики, Украинского Государства (гетманат), период Директории УНР и завершается событиями Первого и Второго зимнего походов Армии УНР. Центром экспозиции является оригинал 4-го Универсала Центрального Совета, которым провозглашена полная государственная самостоятельность УНР 22 января 1918 года. О судьбе уникальных архивных документов и экспонатов экспозиции музея, в частности, оригиналов 4-го Универсала Центрального совета о провозглашении государственной независимости УНР и Акта Объединения 22 января 1919 года, пока неизвестно. По состоянию на 10 января музей, расположенный в доме Украинского Центральной Рады (Дом Учителя), закрыт и опечатан, работников музея увольняют».

Кроме этого, музею института подчинялись Национальный музей "Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине", Национальный историко-мемориальный заповедник «Бабий Яр» и Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы". Об их дальнейшей судьбе пока официальных сообщений не было.