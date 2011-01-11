Регионал нашел плюс: жизнь лучше не стала, но власть бросила сюда все силы

Председатель парламентской фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил, что в минувшем году команда Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА «бросила все силы на повышение уровня жизни граждан».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом А.ЕФРЕМОВ сказал сегодня, выступая с трибуны Верховной Рады.

«Детальный анализ результатов работы власти за 2010 год еще впереди. Если же очертить пунктиром первые итоги, то нужно отметить: Украина прожила непростой год», – сказал А.ЕФРЕМОВ.

«Команде Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, которая получила власть в результате демократического всенародного волеизъявления, пришлось преодолевать многочисленные трудности, прежде всего, в финансово-экономической и бюджетной сферах, не позволившие, как бы нам этого ни хотелось, в кратчайший срок добиться значительного повышения уровня жизни людей», – добавил он.

При этом председатель фракции ПР подчеркнул, что «власть не пыталась подменить работу над проблемами сладкими речами, а честно говорила народу правду». «Слишком многое упущено нашими предшественниками, поэтому в кратчайшей перспективе и, надеюсь, не на длительный период стране придется жить в режиме довольно жесткой экономии, чтобы провести назревшие изменения в жизни государства и общества», – отметил он.

«В минувшем году были сделаны важные шаги в этом направлении. После 15-процентного падения валового внутреннего продукта Украины в 2009 – рост ВВП за 2010 год превысит 4% при инфляции менее 9%. Стабилизирована финансовая ситуация. Накоплен достаточный ресурс средств в Госказначействе, что позволило ритмично и в полном объеме профинансировать расходы государства, в первую очередь, социальные», – сказал А.ЕФРЕМОВ.