Герман советует Андруховичу писать, а не говорить

Не стоит ставить собственному государству палки в колеса и заставлять мир смотреть на Украину, как на Беларусь.

Об этом в комментарии Gazeta.uaсказала заместитель главы Администрации президента Украины Анна Герман, прокомментировав заявление писателя Юрия Андруховича о том, что Виктор Янукович является "пародией" на российского премьера Владимира Путина.

Герман отметила, что с большим удовольствием читала бы новые романы Андруховича, чем слушала его политические заявления.

"В Украине очень мало хороших прозаиков, они сделают большую пользу государству, если будут хорошо писать и продвигать свои произведения, в частности на Западе", - сказала политик.

В то же время, она подчеркнула, что это решение каждого - ангажироваться в политику. "Каждый имеет право говорить все, что ему вздумается ... У нас демократическое государство - все имеют право выбора", - уверена чиновник.

Вместе с тем, Герман добавила, что, "несмотря ни на что, несмотря на то, что кто-то пытается Виктору Януковичу помешать, что кто-то хочет, чтобы на Украину мир смотрел как на Беларусь, мы обязаны работать для Украины".

"Президент обязан осуществить свои реформы и действовать четко, жестко и целенаправленно. Несмотря на какие-либо оценки его оппонентов, к которым относит себя и Андрухович", - отметила Герман.

"Я думаю, что мы должны помогать Украине, помогать, чтобы мир поддерживал нас в ее реформах, в ее устремлении вперед, а не ставить собственному государству палки в колеса. В конце концов, это - выбор каждого, каждый выбирает свое... Мы же выбираем труд в пользу Украины и реформы", - подытожила заместитель главы Администрации президента.

Напомним, в недавнем интервью немецкой газете Frankfurter Rundschau писатель Юрий Андрухович заявил, что разочарован политикой Виктора Януковича и назвал его "пародией" на Путина.