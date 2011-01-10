Янукович поздравил Кравчука с днем рождения
12:50, 10 января 2011Политика
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Первому президенту сегодня - 77
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил первого Президента Украины Леонида КРАВЧУКА с днем рождением.
“Примите мои искренние поздравления по случаю дня рождения. Желаю Вам, уважаемый Леонид Макарович, крепкого здоровья, неисчерпаемых жизненных сил и новых достижений во имя процветания Украинского государства”, - говорится в поздравлении В.ЯНУКОВИЧА, тест которого размещен на сайте главы государства.
Как известно, Л.КРАВЧУК родился 10 января 1934 года.
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