Янукович поздравил Кравчука с днем рождения

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил первого Президента Украины Леонида КРАВЧУКА с днем рождением.

“Примите мои искренние поздравления по случаю дня рождения. Желаю Вам, уважаемый Леонид Макарович, крепкого здоровья, неисчерпаемых жизненных сил и новых достижений во имя процветания Украинского государства”, - говорится в поздравлении В.ЯНУКОВИЧА, тест которого размещен на сайте главы государства.

Как известно, Л.КРАВЧУК родился 10 января 1934 года.