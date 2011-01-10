Оппозиция требует заслушать в ВР Пшонку и Карпачеву

Фракции «БЮТ-Батьківщина» и “Наша Украина – Народная самооборона” требуют завтра первым вопросам заслушать в Верховной Раде информацию руководства Генеральной прокуратуры и Уполномоченного по правам человека относительно арестов бывших высокопоставленных должностных лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время Согласительного совета парламента лидер фракции «БЮТ-Батьківщина» Иван КИРИЛЕНКО.

По его словам, проблемы работы ВР в 2010 году плавно перетекли в 2011 год.

«Поэтому мы завтра требуем в сессионном зале заслушать руководство ГПУ и Уполномоченного по правам человека», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

По его словам, омбудсман Нина КАРПАЧЕВА могла бы выступить относительно последних событий со специальным докладом. «Если этого не произойдет, мы не сможем работать с вами в этом зале. Мы будем снова вынуждены покинуть зал», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

В свою очередь заместитель лидера фракции НУ-НС Тарас СТЕЦЬКИВ заметил, что Верховная Рада не может создавать видимости законодательной деятельности, когда в стране «происходят политические репрессии». Он отметил, что в настоящее время арестованы 12 бывших должностных лиц, но в ни одном случае прокуратура не смогла объяснить, почему именно им была избрана така мера пресечения. Поэтому, отметил он, фракция НУ-НС поддерживает инициативу «БЮТ-Батьківщини» относительно заслушивания завтра первым вопросом информации генерального прокурора Украины и Уполномоченного по правам человека.

Кроме того, добавил Т.СТЕЦЬКИВ, НУ-НС требует завтра принять закон относительно прав оппозиции.

В то же время председатель ВР Владимир ЛИТВИН, комментируя данное заявление, сказал, что оппозиция должна внести соответствующий проект постановления. Он заметил, что обратится к Генеральной прокуратуре с требованием предоставить письменную информацию по этому поводу, а затем принимать соответствующее решение о заслушивании будет сессионный зал ВР.

В свою очередь лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заметил, что поскольку среду принято считать днем оппозиции в ВР, то заслушать генпрокурора и Уполномоченного по правам человека можно было бы именно в этот день.