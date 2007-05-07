Ющенко может приостановить свой указ сегодня-завтра

Заместитель руководителя Секретариата Президента Украины Иван ВАСЮНИК не исключает, что глава государства Виктор ЮЩЕНКО может приостановить свой указ о роспуске парламента на основании договоренностей рабочей группы по подготовке досрочных выборов народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам И.ВАСЮНИК выразил надежду, что на заседании рабочей группы после перерыва будут согласованы все необходимые документы.

Отвечая на вопрос, может ли Президент приостановить свой указ, он ответил, что это может произойти, как отмечал В.ЮЩЕНКО, при условии синхронного принятия решений Верховной Радой и Президентом.

«Если сегодня до вечера мы согласуем все проекты решений ВР, то, бесспорно, Президент своим решением даст возможность провести полноценное заседание ВР завтра», - сказал И.ВАСЮНИК.

По его мнению, по ключевым позициям пакета “политического компромисса” стороны достигли договоренности на 80-85%. Сейчас продолжается длительная дискуссия относительно содержания постановления ВР об обеспечении проведения честных и прозрачных парламентских выборов.

«Мы убеждены, что та атмосфера в рабочей группе, которая существовала и в субботу, и сегодня до обеда у большинства ее участников, она позволит до вечера сегодняшнего дня принять и согласовать основные решения», - заметил заместитель главы Секретариата Президента.

И.ВАСЮНИК отказался комментировать позицию коммунистов на переговорах, в то же время заметив, что после достижения договоренности между Президентом и премьер-министром в некоторых у некоторых политических сил есть «еще момент определенного психологического невосприятия такого быстрого решения, и сторона оппозиции, сторона Президента с пониманием относится к такой позиции», - сказал И.ВАСЮНИК.

Как сообщал УНИАН, 4 мая Президент Украины В.ЮЩЕНКО и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ достигли договоренности о проведении досрочных парламентских выборов. В.ЮЩЕНКО пообещал, что в случае разработки соответствующего пакета законодательных актов, необходимых для проведения выборов, он приостановит свой указ о роспуске Верховной Рады V созыва, чтобы народные депутаты могли принять эти решения, и они были легитимными.

5 мая рабочая группа по подготовке к досрочным выборам начала нарабатывать юридически-правовой механизм проведения досрочных выборов.

Планировалось, что сегодня группа завершит свою работу и передаст предложения главе государства и главе правительства.

В то же время коммунисты требуют внести изменения в Конституцию Украины, которые бы позволяли парламенту самораспускаться, а уже потом идти на выборы. С их позицией несогласна оппозиция.