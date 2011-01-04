ЦИК отправил в отставку Черновицкую областную избирательную комиссию

Центральная избирательная комиссия прекратила полномочия всего состава Черновицкой областной избирательной комиссии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК, такое решение было принято сегодня на заседании Центризбиркома, которое провел председатель комиссии Владимир ШАПОВАЛ.

Комиссия рассмотрела полученные материалы относительно нерегистрации Черновицкой областной избирательной комиссией в соответствии с законом о местных выборах депутатом Черновицкого областного совета В.ШЕМЧУКА, который согласно протоколу Черновицкой областной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Черновицкого областного совета в одномандатном мажоритарном избирательном округе № 24 от 6 ноября 2010 года набрал наибольшее количество голосов избирателей.

В частности, В.ШЕМЧУК 9 ноября подал в указанную избирательную комиссию заявление о регистрации его депутатом Черновицкого областного совета, в котором отметил об отсутствии у него другого представительского мандата, а также копии паспорта гражданина. Однако постановлением Черновицкой областной избирательной комиссии от 9 ноября № 31 В.ШЕМЧУКУ было отказано в регистрации.

Черновицкий окружной административный суд постановлением от 12 ноября по иску В.ШЕМЧУКА признал противоправным и отменил постановление Черновицкой областной избирательной комиссии от 9 ноября №31. Однако и после рассмотрения вопроса о выполнении постановления Черновицкого окружного административного суда от 12 ноября Черновицкая областная избирательная комиссия постановлением от 16 ноября отказала В.ШЕМЧУКУ в удовлетворении заявления о регистрации его депутатом Черновицкого областного совета в связи с тем, что в Черновицкую областную избирательную комиссию 8 ноября поступило сообщение Брусницкой сельской избирательной комиссии Кицманьского района Черновицкой области об избрании В.ШЕМЧУКА депутатом сельского совета в одномандатном избирательном округе №12.

Несмотря на предоставление В.ШЕМЧУКОМ всех необходимых документов и справки об отсутствии у него другого представительского мандата, даже после повторных его обращений в суд за защитой своих нарушенных прав, указанная комиссия так и не приняла решения о регистрации его депутатом Черновицкого областного совета.

Как заметила докладчик по этому вопросу, заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧОРНАЯ, при наличии нескольких судебных решений, вступивших в законную силу, о признании противоправными и отмена решения Черновицкой областной избирательной комиссии об отказе в регистрации депутатом Черновицкого областного совета В.ШЕМЧУКА, вопреки требованиям части пятой статьи 124 Конституции Украины и части восьмой статьи 90 закона, эта комиссия принимала решения, которые по сути повторяли предыдущие решения, признанные судом противоправными, чем нарушала избирательные права граждан Украины.

Как установлено судом и видится из имеющихся в Центральной избирательной комиссии материалов, В.ШЕМЧУКОМ поданы в Черновицкую областную избирательную комиссию документы, необходимые для регистрации депутатом Черновицкого областного совета, в соответствии с требованиями законодательства. При этом В.ШЕМЧУК, избранный депутатом Брусницкого сельского совета Кицманьского района Черновицкой области в одномандатном избирательном округе №12, не подавал документы в Брусницкую сельскую избирательную комиссию для регистрации его депутатом сельсовета, поэтому он не обрел полномочий депутата этого совета.

Таким образом, Черновицкая областная избирательная комиссия неоднократно принимала неправомерные решения об отказе в регистрации В.ШЕМЧУКА депутатом Черновицкого областного совета и о признании его таким, который отказался от мандата депутата Черновицкого областного совета, и не выполняла судебные решения, вступивших в законную силу, чем систематически и грубо нарушала Конституцию и законы Украины.

Следовательно, Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия всего состава Черновицкой областной избирательной комиссии в связи с систематическими и грубыми нарушениями Конституции и Закона "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей".

Субъекты представления кандидатур членов комиссии, полномочия которых досрочно прекращены, не позже 12.00 6 января должны подать в ЦИК кандидатуры для включения в состав Черновицкой областной избирательной комиссии вместо выбывших.