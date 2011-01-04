Фесенко не видит весомых оснований для нового Майдана

В Украине нет весомых оснований для нового Майдана.

Об этом, как сообщает со ссылкой на Лигу.net сайт "Подробности", заявил глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир ФЕСЕНКО, комментируя призыв лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО собраться 22 января на площади Независимости.

"Нет оснований ждать повторения Майдана-2004. Такой Майдан по "мановению палочки" не собирается. Его нужно готовить как организационно, так и психологически. Но сейчас у БЮТ нет ни денег, не возможностей собрать такой Майдан", - подчеркнул ФЕСЕНКО. "Оппозиции сейчас важно создать цепную психологическую реакцию, когда люди вышли бы на улицы в поддержку кого-то или чего-то. В 2004 году Майдан готовили, по сути дела, несколько лет. Сейчас всего этого нет. И главное препятствие на пути к новому Майдану - настроения в обществе. По разным оценкам, более трети украинцев не доверяют никому - ни власти, ни оппозиции. Около половины в той или иной степени поддерживают действующую власть. Соответственно, на всю оппозицию остается около четверти активных сторонников на Западе и в Центре Украины. Но даже у них осталась рана от событий 2004 года, когда их избранники их разочаровали. И среди тех, кто их разочаровал, была и Юлия Владимировна", - напомнил политолог. По его словам, сейчас украинцы готовы отстаивать свои экономические потребности, но не готовы выходить на площади за политиков. Но несколько тысяч человек 22 января, вероятнее всего, лидер БЮТ соберет. "Основная цель ТИМОШЕНКО - напомнить о себе. Заявить, что она существует, никуда не уходит и все еще в состоянии мобилизировать людей. Она хочет показать, что еще может "разжигать" людей", - сказал ФЕСЕНКО. "Ей нужно продемонстрировать ЯНУКОВИЧУ, что она все еще активный политический игрок. С другой стороны, ТИМОШЕНКО нужно показать Западу, что она имеет поддержку в Украине", - отметил политолог.