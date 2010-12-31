Новогодний стол подорожал на треть

На приобретение овощей и фруктов к новогоднему столу украинцам придется потратить на 33% больше денег, чем накануне 2010 года.

Повысились цены как на импортные экзотические фрукты, так и на отечественную ординарную продукцию, пишет газета "Дело".

Так, цена бананов составляет около 12 гривен/кг, мандарин стартует от 15 гривен/кг, картофель можно купить не менее чем за 7 гривен/кг.

Эти цены превышают прошлогодний уровень цен минимум на 30%, а в некоторых категориях разница доходит до 50%.

"Это однозначно рекордный уровень цен на овощи и фрукты, который когда-либо отмечался в Украине накануне новогодних праздников", - говорит Андрей ЯРМАК, руководитель проекта "Агрообзор: овощи и фрукты". На сегодняшний день некоторые овощи в Украине уже дороже чем в Европе.

Так, капуста белокачанная в Украине стоит 4,25 гривни за кг - опт, в то время как в Польше актуальная цена составляет - 29 евроцентов за кг, что на 28,5% ниже цены в Украине.

При этом украинские цены еще имеют люфт для дальнейшего роста и в последние дни перед праздниками поднимутся еще выше.

Рост цен накануне праздников - явление почти обязательное. Однако нынешний рекордный уровень стоимости овощей и фруктов нельзя объяснить только спекулятивным фактором. Предпосылки к нынешнему уровню цен формировались весь год, который был отмечен резким ростом стоимости плодоовощной продукции.

Больше всего выросли в цене бананы. По сравнению с прошлым годом этот товар подорожал на 70%. Частично их подорожание спровоцировали сами чиновники - осенью украинская таможня пересмотрела справочные цены на фрукты. От этого показателя зависит, сколько налогов будут платить импортеры при ввозе своего товара в Украине. Так, справочная цена на бананы была повышена почти в три раза - из 600 долларов за тонну до 1650 долларов. Розница отреагировала адекватным увеличением стоимости бананов на полках.

Второй рекордсмен по подорожанию - картофель. Этот продукт на 60% дороже, чем в конце 2009 года и стоит уже больше 7 гривен/кг. Причина - подорожание маркетинговой цепочки и недостаток мощностей по хранению картофеля, что привело к его порче. Борщевой набор овощей стоит в 2,5 раза дороже - около 11 гривен/кг в розницу.

Подешевели по сравнению с прошлым годом только тепличные огурцы и морковь .

По данным аналитиков "АПК-ИНФОРМ овощи и фрукты", значительно подорожают также яблоки и тепличные томаты - на 45%, капуста и лук - на 35-45%.

Также уже в последние дни перед новым годом будет традиционный всплеск цен на экзотику - ананасы, мандарины, апельсины - в пределах 10% к текущей цене.

В целом же новогодний плодоовощной стол в текущем году обойдется уже на 55% дороже, чем 2 года тому назад, и на треть дороже чем в конце 2009 года.