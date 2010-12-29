Тимошенко вышла из прокуратуры

Лидер партии “Батькивщина”, бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО оставила помещение Главного следственного управления Генеральной прокуратуры по расследованию особо важных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, после выхода из управления она заявила журналистам, что сегодня на протяжении шести часов работники прокуратуры осуществляли против нее незаконные действия.

Ю.ТИМОШЕНКО объяснила, что сегодня на допросе она была без адвоката, потому что он должен был присутствовать в суде с другим человеком.

“Меня сегодня лишили права быть с защитником”, - сказала она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, на протяжении шести часов ей пытались выдвинуть какие-то “новые обвинения, которые связаны с тем же вопросом о выплате пенсий якобы из “экологических” денег”.

“Ничего нового, все по пенсиям”, - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

“Завтра меня опять вызывают в Генпрокуратуру на 12 часов, практически на новый год меня приглашают, чтобы опять говорить о том, как я незаконно выплатила пенсии”, - сообщила она.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО предъявлено обвинение в том, что она на должности премьер-министра, «действуя преднамеренно, из личных интересов», приняла решение «об использовании части средств, поступивших от продажи квот на выбросы парниковых газов и имевших целевое назначение, на покрытие расходов государственного бюджета Украины, прежде всего обязательств по выплате пенсий».