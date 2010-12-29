СМИ: арестованы активисты Майдана

Во вторник поздно вечером суд вынес решение об аресте трех активистов налогового Майдана.

Об этом "Украинской правде" сообщил координатор акции протеста против Налогового кодекса Александр Данилюк.

По словам Данилюка, об арестах стало известно от одного из активистов Майдана - Александра Мандича - который был отпущен после трех суток содержания в изоляторе временного содержания.

"Александр жил с нами в палаточном городке и был соорганизатором акций. В минувшую субботу его силой задержали во дворе дома брата и, не проявив никаких документов, увезли в следственное управление ГУ МВД в Киеве", - рассказал активист.

"Там ему устно сообщили, что он привлечен как обвиняемый по делу об умышленном повреждении чужого имущества и перевезли в изолятор временного содержания, сейчас он скрывается у родственников. По его рассказу, и изоляторе к нему применяли силу, выбили два зуба", - рассказал Данилюк.

По его словам во вторник вечером Мандича и еще троих активистов "налогового мандата" повезли в Шевченковский райсуд Киева.

На заседании председательствовал судья Пономаренко Н.В. По решению суда Мандич был освобожден из под стражи, а трем другим активистам - Гаркавенко И.А., Заплаткину О.В. и Грузинову В.М. - была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Эти трое ребят не были организаторами Майдана, они лишь несколько раз приходили в городок, приносили еду, помогали", - сообщил Данилюк.

По его информации, трем арестованным предъявлено обвинение по статье "умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах" по предварительному сговору группы лиц.

Как стало известно, задержанных обвиняют в "повреждении гранитного покрытия площади Майдан независимости путем вбивания в гранитное покрытие металлических прутьев количеством 132 единицы".

По словам Данилюка, кроме вышеуказанных лиц, следственное управление продолжает разыскивать других лиц, участвовавших в организации "налогового Майдана". Сейчас они проходят по делу как "неустановленные лица".