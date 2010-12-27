Стецькив не верит, что Луценко собирался сбежать за границу

Депутат Верховной Рады от «Народной самообороны» Тарас СТЕЦЬКИВ считает откровенной провокацией заявление своего коллеги Геннадия МОСКАЛЯ о том, что экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО готовил документы для побега за границу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Народной самообороны”.

«Заявление МОСКАЛЯ о том, что якобы были готовы все документы для выезда ЛУЦЕНКО за границу и предоставления ему политического убежища, я считаю откровенной провокацией, которую МОСКАЛЬ сделал неизвестно по чьему заказу», - сказал Т.СТЕЦЬКИВ.

Депутат отметил, что неоднократно разговаривал с Ю.ЛУЦЕНКО на протяжении последнего месяца, и он четко и ясно высказывался, что никуда за границу выезжать не собирается и никакого политического убежища просить не будет.

«Более того, ЛУЦЕНКО всегда говорил, что политический заказной характер его преследования вполне очевиден, поэтому этот выезд был бы побегом. К тому же, этот побег был бы на руку Партии регионов, которая бы использовала этот факт в подтверждение вины ЛУЦЕНКО», - отметил Т.СТЕЦЬКИВ.

Как сообщал УНИАН, народный депутат, член фракции НУ-НС Геннадий МОСКАЛЬ выразил удивление, что Ю.ЛУЦЕНКО не выехал за границу, поскольку была договоренность с одной из стран о предоставлении ему политического убежища. Об этом Г.МОСКАЛЬ заявил в интервью “Газете по-киевски”, в то же время не уточнив название страны.

«Чего было сидеть в Украине? Уже было все договорено, какая страна дает ему статус политического беженца. До выборов в парламент пересидел бы, по телемостам выступал бы и вернулся. Не послушал. Прокуратура дала такую поблажку – не взяли под стражу, дали знак – ты, мол, либо рви когти, либо тебя запакуем, нет – остался», - сказал он. Г.МОСКАЛЬ высказал предположение, что двумя уголовными делами в отношении Ю.ЛУЦЕНКО прокуратура не ограничится. «Теперь его будут держать под арестом – дадут в камере дело в отношении водителя, мол, сиди, читай», - сказал он.