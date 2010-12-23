Королевская: одна дорога ведет назад в 90-е, но есть и другая

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ заявляет, что Украина находится перед выбором между экономическим рабством и независимостью.

Об этом она сказала на пресс-конференции, сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ.

Глава парламентского комитета считает, что, несмотря на то, что за прошедший 2010 год Верховная Рада приняла немало нужных и полезных законов (О государственно-частном партнерстве, о декларативном принципе, сокращено количество лицензий и т.д.), законодательство не работает из-за саботажа чиновников, которые не хотят лишаться коррупционной кормушки.

Делая прогноз на 2011 год, народный депутат отметила, что Украина вновь находится на развилке. «Одна дорога ведет назад – в 90-е годы к бандитизму, нищете и беспределу. К строительству страны, в которой из-за налогового эксперимента сотни тысяч малых предпринимателей вынуждены закрывать свои предприятия, а реальные доходы граждан из-за роста цен и коммунальных тарифов уменьшаются на 20-30% в год. Страны, в которой средний класс исчезает, а 85% граждан перейдут за черту, после которой начинается нищета. Страны, в которой коррупционный налог после проведения административной реформы вырастет вдвое из-за разросшихся аппетитов чиновников, - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Другая дорога – к экономической свободе, конкурентоспособной экономике, богатству и процветанию».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ оценивает шансы на реализацию первого и второго вариантов развития страны как 50 на 50. «Украина перед выбором между экономическим рабством и независимостью. Для того, чтобы добиться экономической свободы, необходимо прекратить имитацию реформ. Я уверена, что должна быть единая внешняя площадка диалога, которая консолидирует политиков, экспертов, финансистов, промышленников, предпринимателей, ученых - не по политическому, а по профессиональному принципу. Реформы должны проводиться через диалог, потому что только таким способом можно вернуть доверие людей к способности власти проводить реформы», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она отметила, что для достижения этих целей при Верховной Раде Украины создан Совет предпринимателей, который будет вести жесткий мониторинг новых инициатив власти, и выдвигать собственные предложения. Реализуется разработанная Н.КОРОЛЕВСКОЙ программа «Реанимация», которая обеспечит мониторинг внедрения законодательных инициатив.

«Мы подготовили «Программу конкурентоспособности Украины», которая сегодня обсуждается ведущими экспертами и в лучших экономических вузах страны, сформировали молодежный проект «Новая экономика», вокруг которого объединились самые талантливые молодые экономисты. Считаю, что стране необходима консолидация людей дела, которые без помощи государства, собственными руками зарабатывают себе на жизнь и обеспечивают рабочими местами других. Консолидация этих людей даст нам возможность заложить фундамент действительно новой экономики нашей страны, экономики 21-го века», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, в 2010 году были и поводы для оптимизма. «Уходящий год – это год победы людей в борьбе за свои права. Зарождающееся на экономической основе гражданское общество не позволило отобрать экономическую свободу и право выбора. «Предпринимательский Майдан» четко показал это, - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.