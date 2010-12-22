Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обеспокоен демографической ситуацией в стране.

Об этом он заявил во время представления трудовому коллективу Минздрава нового министра здравоохранения Илью ЕМЦА, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров.

«Меня очень беспокоит наша демографическая ситуация - количество населения постоянно сокращается. Потому перед Минздравом поставлена задача решать не только медицинские, но и экономические вопросы. Мы ожидаем от вас такую программу, которая позволит нам год за годом эти задачи решать», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что вопрос улучшения демографической ситуации чрезвычайно важен, поскольку рост экономики наполовину обеспечивает производительность труда и наполовину увеличение количества работающих. По его словам, для ускоренного экономического развития необходимо и то, и другое. Потому перед Министерством здравоохранения поставлена первоочередная задача: помочь нашим людям жить дольше, дольше сохранять трудоспособность и активно участвовать в развитии нашей экономики и государства, сказал Н.АЗАРОВ.