Присяжнюк не намерен сменить Могилева

Председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК отрицает слухи о том, что он в ближайшее время может возглавить Министерство внутренних дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

«Я никуда не ухожу, поскольку очень много проблем, которые мне вместе с вами надо решить в области. Я пришел в Киевскую область. Эта работа для меня была новой. Со мной пришла команда людей, которых я не хочу предавать. Поэтому я думаю, что еще года три поработаю на Киевщине», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

Анатолий Присяжнюк (1953 г.р.) - кандидат юридических наук, генерал-полковник милиции. С 1993 по 2001 год - замначальника ГУ МВД Крыма. В 2001-2003 гг. - начальник Управления МВД Полтавской области. В 2003-2005 гг. - замминистра внутренних дел Украины.