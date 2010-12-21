Литвин объявил получасовой перерыв и предупредил: ни минуты больше

В пленарном заседании Верховной Рады Украины объявлен перерыв на 30 минут.

Как передает корреспондент УНИАН, перерыв объявлен по требованию фракций «БЮТ-Батьківщина» и НУ-НС для проведения консультаций относительно требований оппозиции.

В частности, обе фракции требуют сегодня пригласить в парламент генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКУ относительно предоставления информации о событиях в ВР 16 декабря.

Объявляя перерыв, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отметил, что он будет длиться ровно 30 минут - до 11.05.