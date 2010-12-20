ВСЮ отпустил Хорошковского

Высший совет юстиции удовлетворил заявления членов ВСЮ Валерия ХОРОШКОВСКОГО и Виктора КУДРЯВЦЕВА о сложении ими полномочий членов Высшего совета юстиции в соответствии со ст. 18 Закона Украины «О Высшем совете юстиции». (16 декабря Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ вывел председателя СБУ В.ХОРОШКОВСКОГО из состава Высшего совета юстиции по его собственному желанию – УНИАН).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВСЮ, такое решение было принято сегодня на заседании совета.

Кроме того, Высший совет юстиции назначил: Николая ЛУГОВОГО председателем апелляционного суда Сумской области; Надежду СТЕФАНИВ – председателем апелляционного суда Ивано-Франковской области; ТАГИЕВА Садига Рза Оглы – председателем апелляционного суда Черниговской области; Василия БОРАКОВСКОГО – председателем Стрыйского горрайонного суда Львовской области; Сергея БУКРЕЯ – председателем Артемовского горрайонного суда Донецкой области; Ирину МАМОНТОВУ – председателем Оболонского районного суда города Киева.

Рассмотрев представление совета судей хозяйственных судов, Высший совет юстиции принял решение о назначении: Игоря ТЕМКИЖЕВА на должность главы Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда; Александра ТУПИЦКОГО – председателем Львовского апелляционного хозяйственного суда; Артура ЕМЕЛЬЯНОВА – председателем хозяйственного суда Донецкой области.

По представлению совета судей административных судов Совет принял решение о назначении: Виталия КУЗЬМИШИНА на должность главы Винницкого апелляционного административного суда; Екатерины ФРАНОВСКОЙ – председателем Житомирского апелляционного административного суда; Ольги ДУГАРЕНКО – заместителем председателя Севастопольского апелляционного административного суда; Ольги СИРЕНКО – заместителем председателя Харьковского апелляционного административного суда; Андрея МОГИЛЫ – заместителем председателя Ивано-Франковского окружного административного суда.

Кроме того, сегодня на заседании Высший совет юстиции принял решение о внесении представления Президенту Украины о назначении на должности судей 11 человек.

Также ВСЮ рассмотрел материалы о внесении представлений об освобождении 11 судей от должностей по общим обстоятельствам.

Как сообщал УНИАН, сегодня Высший совет юстиции назначил родного брата генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ Николая ПШОНКУ заместителем председателя Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.