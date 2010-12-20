В ВР зарегистрирован законопроект о новых правилах движения для Януковича

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О дорожном движении» (относительно временного ограничения или запрещения движения транспортных средств).

Законодательная инициатива депутатов фракции «БЮТ-Батькивщина» Александра СОЧКИ и Андрея ПАВЛОВСКОГО предусматривает введение новых правил перекрытия дорог при передвижении автомобильного транспорта лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

По словам одного из авторов законопроекта А.СОЧКИ, статья 26-1 Закона Украины «О дорожном движении» в действующей редакции разрешает ограничивать или запрещать движение во время проезда Президента, премьера, председателя Верховной Рады, а также глав иностранных государств, парламентов и правительств, руководителей международных межправительственных организаций и иностранных делегаций, которые находятся в Украине с официальным визитом, на 13 минут (ограничение или запрещение устанавливается за 10 минут до и отменяется через 3 минуты после проезда кортежа).

«Таким образом, остановка дорожного движения на 13 минут в часы наибольшей интенсивности движения, в так называемый «час-пик», когда граждане едут на работу и возвращаются домой, порождает существенные последствия морально-психологического, экономического и экологического характера. Нарушается дисциплина трудового дня, поскольку из-за опоздания работники несвоевременно приступают к исполнению своих профессиональных обязанностей. В результате простоя в заторах большого количества транспорта увеличиваются выбросы в атмосферу продуктов сгорания автомобильного топлива. Из-за потери возможности эффективно использовать свое время люди чувствуют себя в стрессовом угнетенном состоянии», - сказал А.СОЧКА.

Он сообщил, что законопроект предлагает уменьшить временное ограничение или запрещение движения транспортных средств, пешеходов на отдельных участках улиц, автомобильных дорог не более, чем за пять минут (в действующей редакции «десять») до и отменять не позже, чем через одну (в действующей редакции «три») минуту после проезда лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана.

Также, по словам депутата, запрещается при проезде указанных лиц перекрывать движение в рабочие дни с 07.30 до 09.00 и с 17.30 до 19.00, то есть в «час-пик».

«Протокольные службы, которые обслуживают руководителей страны, а также формируют графики государственных визитов, абсолютно легко могут учитывать эту норму, и планировать передвижение кортежей с учетом интересов граждан», - считает А.СОЧКА.

«Сейчас говорят о том, что Президент намерен пересесть на вертолет и, мол, таким образом будет решен вопрос относительно перекрытия дорог во время передвижения автомобильного транспорта лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана. Однако дальше разговоров дело не пошло, и Киев продолжает страдать от пробок. К тому же, улицы перекрываются и во время движения кортежей премьера и председателя Верховной Рады. Поэтому законодательно урегулировать эту проблему нужно в любом случае», - считает депутат.

По его словам, проект закона предлагает еще достаточно мягкий вариант по сравнению с тем, какие правила движения предусмотрены для указанных лиц в странах Европы. Так, в частности, в Германии кортеж канцлера обязан соблюдать все правила дорожного движения, во Франции кортеж Президента также соблюдает правила дорожного движения, а на перекрестках пользуется такими же преимуществами при проезде, как автомобиль медицинской помощи или пожарная машина. По таким же нормам регулируется движение автомобильного транспорта руководителей государств Великобритании, Австрии, Бельгии и др.

«Известен случай, когда Владимир ПУТИН опоздал на государственный прием к английской королеве в связи с тем, что его кортеж вынужден был ехать по улицам Лондона по всем правилам. Думаю, после сообщения об этом средств массовой информации авторитет иностранного гостя и, конечно, королевы должен был только возрасти. Общество воспринимает такое поведение и расценивает его как проявление уважения к гражданам», - сказал А.СОЧКА.

«Принятие данного закона полностью зависит от одного человека – ЯНУКОВИЧА. Если он захочет, парламентское большинство исполнит его волю», - считает депутат.